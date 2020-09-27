خادم الحرمين الشريفين يعزى رئيس أوكرانيا فى ضحايا تحطم طائرة لسلاح الجو الأوكرانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، إثر حادث تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من خاركيف شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الملك :" علمنا بنبأ تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من خاركيف شرق البلاد، وما نتج عن ذلك منه وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وذوي الضحايا ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وأن لا تروا أي مكروه ".
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