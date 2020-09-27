الارشيف / اخبار الخليج

خادم الحرمين الشريفين يعزى رئيس أوكرانيا فى ضحايا تحطم طائرة لسلاح الجو الأوكرانى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يعزى رئيس أوكرانيا فى ضحايا تحطم طائرة لسلاح الجو الأوكرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، إثر حادث تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من خاركيف شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

ووفقا لوكالة الأنباء "واس"، قال الملك :" علمنا بنبأ تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من خاركيف شرق البلاد، وما نتج عن ذلك منه وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وذوي الضحايا ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وأن لا تروا أي مكروه ".  

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خادم الحرمين الشريفين يعزى رئيس أوكرانيا فى ضحايا تحطم طائرة لسلاح الجو الأوكرانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا