شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية تعلن تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، بينها 425 حالة محلية،ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 8492 حالة.

وأوضح بيان وزارة الصحة الأردنية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية ،تسجيل 96 حالة تماثلت للشفاء، بالإضافة إلى تسجيل حاليتي وفاة ليصل إجمال حالات الوفاة 45 حالة .