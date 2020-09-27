شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع.. 74% من الأردنيين يرون الأمور تسير باتجاه سلبى و59% لن يشاركوا بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت دائرة استطلاعات الرأى العام والمسوح الميدانية فى مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، استطلاعها الخامس والعشرون من ضمن سلسلة استطلاعات “المؤشر الأردنى – نبض الشارع الأردني” خلال الفترة من 24-2792020، على عينة ممثلة للمجتمع الأردنى ومن المحافظات كافة، بحسب صحيفة "المقر".

وقد ركز موضوع استطلاع نبض الشارع الاردنى – 25 على ابرز القضايا التى تشغل الرأى العام الاردنى وأهمها أزمة فيروس كورونا والانتخابات النيابية المقبلة.

وتاليا ابرز النتائج:

الغالبية العظمى من الأردنيين (74%) يرون أن الأمور فى الأردن تسير فى الاتجاه السلبي، فيما يرى (10%) فقط أن الأمور تسير فى الاتجاه الإيجابى مقارنة بـ (91%) فى استطلاع آذار 2020، ومقارنة بـ (55%) فى استطلاع تموز 2020.

غالبية الأردنيين (60%) لا يعتقدون انه وفى ظل الظروف الحالية بأن الحكومة ستقوم بتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، على الرغم من أن أكثر من النصف (51%) مع تأجيل الانتخابات النيابية.

الغالبية من الأردنيين (59%) أفادوا بأنهم لن يشاركوا فى الانتخابات النيابية المقبلة، فى حين أن ربع الأردنيين فقط (25%) سيشاركون فى الانتخابات النيابية المقبلة فى حال تم اجرائها.

(61%) من الأردنيين لا يثقون على الاطلاق بمرشحين دوائرهم الانتخابية الذين سوف يترشحون للانتخابات النيابية المقبلة.

كورنا

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أكثر من خمس الأردنيين (22%) يعتقدون بأن موضوع الوباء العالمى (فيروس كورونا) هو مؤامرة، و(4%) فقط لا يعتقدون بوجود الفيروس على الاطلاق، بينما (64%) من المستجيبين يعتقدون بأن فيروس كورونا موجود وأن الجائحة حقيقة.

(11%) من الأردنيين لا يعتقدون بوجود مصابين بفيروس كورونا فى الأردن، بينما تعتقد الغالبية العظمى (77%) بوجود مصابين بفيروس كورونا فى الأردن

أكثر من نصف الاردنيين (56%) لا يثقون بأعداد المصابين بفيروس كورونا المعلنة من قبل الحكومة، فيما يثق بهذه الاعداد المعلنة (29%).

ثلث الأردنيين (31%) يعتقدون أن الحكومة تبالغ بأعداد الإصابات، وأن الاعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا فى الأردن هى اقل مما يتم التصريح عنه، فيما يعتقد (19%) أنها أكثر مما يتم التصريح عنه، و(29%) فقط يعتقدون أن أعداد المصابين الحقيقية مطابق لما يتم التصريح به.

الغالبية من الأردنيين (56%) يعتقدون أن هنالك انتشار مجتمعى لوباء فيروس كورونا فى الأردن، بينما (27%) من الأردنيين لا يعتقدون أن هنالك انتشار مجتمعى لفيروس كورونا فى الأردن.

ثلث الأردنيين (33%) لا يعتقدون ان فايروس كورونا خطير على صحة الانسان، بينما نصف المستجيبين (51%) يعتقدون أن فيروس كورونا خطير الى حد ما على صحة الانسان، فيما يعتقد (11%) أنه خطير جداً.

الغالبية العظمى من الأردنيين (68%) تؤيد الحجر المنزلى بدلاً من الحجر المؤسسى للمصابين بفيروس كورونا للذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.