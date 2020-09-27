وكالة الأنباء الليبية: تأجيل الحوار الليبي المزمع عقده غدا فى المغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أنه تقرر تأجيل الجولة الجديدة من الحوار الليبي المقرر عقده غدا بالمملكة المغربية. وكانت المشاورات الليبية قد انطلقت في 6 سبتمبر الجاري، تحت رعاية المملكة المغربية على الحوار الذي جمع ممثلين عن مجلس النواب الليبي، وما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، وتم الإعلان وقتها عن توصل وفدي التفاوض إلى اتفاق شامل بشأن المناصب السيادية، فضلا عن الاتفاق على مواصلة اللقاءات.

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