شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 36240 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 347 حالة.

وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 12936 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.