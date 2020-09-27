شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقى والسفير الامريكى يؤكدان ضرورة حفظ أمن البعثات الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسى والسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، اليوم الأحد، ضرورة حفظ أمن البعثات الدبلوماسية من الاعتداءات المتكررة.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في الساحتين العراقية والدولية.

وأضاف البيان، أن "اللقاء أكد ضرورة حفظ أمن البعثات الدبلوماسية من الاعتداءات المتكررة، والعمل على بسط سيطرة الدولة وفرض القانون وتحقيق الاستقرار".

من جهته، "عبر السفير الأمريكي عن دعم بلاده للعراق حكومة وشعبا لمواجهة الأزمات، مؤكدا استمرار التعاون بين البلدين الصديقين وفقا للمصالح المتبادلة".