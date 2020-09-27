شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 2444 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 2444 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 117685 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان - أنه تم تسجيل 28 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 2069 حالة، فيما تم تسجيل 1441 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 95591.