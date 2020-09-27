شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية تعلن تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأحد تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل عدد الحالات المؤكدة في سوريا 4072 حالة . وأوضحت الوزراة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - تسجيل 14 حالة تماثلت للشفاء ، ليصل إجمالى حالات الشفاء 1062 ، بالإضافة إلى 4 حالات وفاة ليبلغ اجمالي الوفيات 192 حالة .

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