شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر أمريكية بالعراق للعربية لدينا معلومات عن مخطط لاستهداف سفارتنا بـ بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن مصادر أمريكية فى العراق، قولها: لدينا معلومات عن مخطط لاستهداف سفارتنا فى العاصمة العراقية بغداد.
وقبلها أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، انتشار الفرقة الخاصة العراقية داخل المنطقة الخضراء فى العراق وبواباتها والطرق المؤدية لها.
وقالت القناة، إن هناك أنباء عن مغادرة السفير الأمريكى العاصمة بغداد إلى القنصلية فى أربيل.
وفى وقت سابق نقلت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن مصادرها تأكيدها أن هناك أنباء عن قرار أمريكى وشيك بإغلاق سفارة واشنطن فى بغداد، وقدم وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو مطالب لرئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى لتفادى إغلاق السفارة الأمريكية ببغداد، كما منح الكاظمى مهلة لتنفيذ مطالب واشنطن قبل إغلاق السفارة.
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