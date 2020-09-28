شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الكاظمى يسعى للحصول على دعم سياسى لملاحقة مطلقى الصواريخ على السفارة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة العربية الحدث، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى يسعى للحصول على دعم سياسي لملاحقة مطلقي الصواريخ على السفارة الأمريكية. وقبلها ذكرت قناة العربية الحدث، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن مهلة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، لوزير خارجية العراق والقيادة العراقية لوقف استهداف السفارة الأمريكية فى بغداد ستنتهى الإثنين.

وقالت القناة فى خبر عاجل لها، إن الحكومة العراقية ستُخلى المنطقة الخضراء من كل القوات الأمنية باستثناء الفرقة الخاصة. ونقلت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن مصادر أمريكية فى العراق، قولها: "لدينا معلومات عن مخطط لاستهداف سفارتنا فى العاصمة العراقية بغداد".

وفى وقت سابق نقلت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن مصادرها تأكيدها أن هناك أنباء عن قرار أمريكى وشيك بإغلاق سفارة واشنطن فى بغداد، وقدم وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو مطالب لرئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى لتفادى إغلاق السفارة الأمريكية ببغداد، كما منح الكاظمى مهلة لتنفيذ مطالب واشنطن قبل إغلاق السفارة.