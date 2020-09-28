شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تعلن منع الوصول للكعبة والحجر الأسود للحد من تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أنه يمنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، بحسب ما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية فى موقعها الإلكترونى يوم الأحد.
وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة نقلًا عن رئاسة شؤون الحرمين "يُمنع الوصول لٰلكعبة المشرفة والحجر الأسود، وسيكون الطواف خارج الحاجز الموجود حاليًّا".
وأعلنت أنه تم تجهيز فرق طبية متخصصة وأماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر.
وعن خطة الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام، كشفت الرئاسة أنه سيتم تعقيم الحرم 10 مرات يوميًّا وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه، ابتداءً من الأحد المقبل، وتوزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة.
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