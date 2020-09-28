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السعودية تعلن انعقاد قمة مجموعة العشرين افتراضيا يومى 21 و22 نوفمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السعودية فى ساعة مبكرة من صباح الاثنين إن قمة زعماء دول مجموعة العشرين ستعقد بشكل افتراضى فى موعدها المحدد يومي 21 و22 نوفمبر.

وقالت الحكومة السعودية فى بيان إن القمة" ستركز على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافى بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التى اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل.

كما ستسعى القمة إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادى والعشرين للجميع من خلال تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة". 

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