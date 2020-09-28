شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل نحو ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تونس 936 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وسبع وفيات جدد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية فى بيان الأحد، أن إجمالى حالات الإصابة بالفيروس فى البلاد بلغ 16114 حالةً، فيما بلغ إجمالى حالات الوفيات 214 شخصاً.

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