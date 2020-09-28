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العراق يحقق اكتفاء ذاتيا من إنتاج العسل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجى يوم الأحد، وصول البلاد إلى الاكتفاء الذاتى من إنتاج عسل النحل، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأكد الخفاجى خلال حضوره مؤتمرا لجمعية النحالين فى العراق على "الأهمية التى توليها وزارة الزراعة لقطاع النحل فى البلاد لإنتاج العسل الذى تم الوصول به إلى الإكتفاء الذاتى".

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وأشاد الوزير العراقى بـ"الكادر الإدارى للجمعية فضلا عن النحالين عموما على الإنجازات التى قاموا بها من خلال زيادة إنتاج العسل بالرغم من قلة الدعم المقدم لهم".

وأشار إلى أنه يوجد توجه لدى الوزارة "لرعاية هذا القطاع من خلال إقامة الندوات والورش العلمية سيهم فى زيادة الإنتاج وصولا إلى الاكتفاء الذاتى التام".

 

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