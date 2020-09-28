شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 4 إصابات بحمى الوادى المتصدع النزيفية فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الصحية فى ولاية تكانت الموريتانية، تسجيل 4 إصابات بحمى الوادى المتصدع، وهى حمى نزيفية قاتلة، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخبارى الاثنين.

ونقل موقع "صحراء ميديا" عن مصدر رسمي تأكيده أن المصابين يخضعون للعزل الصحى فى المستشفى الجهوى بمدينة تجكجه، عاصمة ولاية تكانت.

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وأضاف أن اثنين من المصابين بالحمى تماثلا للشفاء، فيما تعقد الوضع الصحى لأحد المصابين. وأوضح مصدر طبى أن موسم الأمطار وانتشار البعوض عادة يخلق بيئة مناسبة لظهور المرض لدى الحيوانات وانتقاله إلى الإنسان.

وسبق أن تسببت حمى الوادي المتصدع في وفاة أكثر من 17 شخصا عام 2012، كما عادت للظهور عام 2018 وخلفت عدة قتلى.