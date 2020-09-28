شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل بعض الرحلات الجوية من مطار الدوحة بعد هبوط طائرة اضطراريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الخطوط الجوية القطرية على تويتر إنه تم تحويل "عدد محدود" من الرحلات الجوية من الهبوط في مطار قطر بالدوحة صباح اليوم الاثنين بعد حدوث مشكلة فنية بإحدى الطائرات والتي أعلنت حالة الطوارئ والهبوط بسلام دون أي حوادث. وأضافت أن الطائرة من طراز بي 747 إف.

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