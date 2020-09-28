شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب غائمة بالسعودية وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، اليوم الاثنين، حيث تتكون سحب غائمة فى المملكة العربية السعودية، بينما يكون صحوا فى الإمارات، فى حين ترتفع درجة الحرارة فى دولة البحرين.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس الاثنين سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات (جازان، وعسير والباحة ومكة المكرمة). فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس الاثنين، صحوا بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

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البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حاراً ورطباً نسبياً خلال الليل.

والرياح ستكون متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية بوجه عام من 13 إلى 18عقدة أحياناً خلال النهار.

سلطنة عمان

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 36°م وهى مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 29°م وهى مشابهة لليلة أمس.