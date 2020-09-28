شكرا لقرائتكم خبر عن القبس تؤكد إجراء انتخابات البرلمان الكويتي فى موعدها نهاية نوفمبر دون تأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الكويت لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل ظروف استثنائية بسبب جائحة «كورونا»، في وقت أكدت مصادر لصحيفة القبس الكويتية، عدم النية حتى الآن لتأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر نهاية نوفمبر. وشددت المصادر على مراعاة الإجراءات الصحية التي فرضتها أزمة «كورونا» في مراكز الاقتراع؛ تزامناً مع تحرك نيابي يستهدف تمديد ساعات الاقتراع وزيادة أعداد اللجان الانتخابية لضمان التباعد الاجتماعي.

فضلاً عن إعداد دليل إرشادي طبي صحي مرتبط بالعملية الانتخابية. يذكر أن مجلس الأمة سيفض دور انعقاده الخميس المقبل تمهيداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتنص المادة الـ٨٣ من الدستور على أن «مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة الـ107، والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم تجوز إعادة انتخابهم. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون».