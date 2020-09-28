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صحيفة فرنسية تؤكد تأثر الخطوط القطرية المضاعف بالمقاطعة العربية وكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، إن الخطوط الجوية القطرية، التي تأثرت بشكل مضاعف بالمقاطعة العربية وجائحة فيروس ، أعلنت أنها تلقت ما يقرب من ملياري دولار من المساعدات العامة للبقاء واقفة على قدميها. وساعدت الدولة القطرية الداعمة للإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم، المالكة بنسبة 100٪ لشركة الخطوط الجوية، بـ(سلفة) تقدر قيمتها بـ 7.3 مليار ريال، ثم إصدار 730 مليون سهم مخصصة للدولة، حسبما أفادت صحيفة لوباريزيان. 

 

وقالت الشركة في بيان صحفي قدمت فيه تقريرها السنوي: "الخطوط الجوية القطرية معتادة على مواجهة تحديات استثنائية، لكن العام 2019-2020 كان من أصعب الأعوام (في تاريخها)".

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وحسب التقرير، انتهت السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي بخسارة صافية قدرها 7 مليارات ريال (1.92 مليار دولار)، أي ما يقارب ضعف ما كان عليه العام الماضي. توالت الضربات التي لاحقت خطوط الطيران القطرية مع وباء فيروس كورونا، وتأثير المقاطعة العربية وتصفية شركة طيران إيطاليا التي امتلكت فيها خطوط الطيران القطرية حصة 49%. 

 

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للشركة في البيان "لولا الظروف الاستثنائية للسنة المالية 2020، لكانت نتائجنا أفضل من العام السابق".

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