شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يدعو لتضافر الجهود لتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس الجمهورية العراقى الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين في قصر السلام ببغداد، رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي، وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على ضرورة دعم الدولة وترسيخ سيادتها بما يحقق الامن والاستقرار، وأكد مكتب الإعلام فى رئاسة الجمهورية العراقية أنه تم التأكيد أيضا، على أهمية تضافر الجهود لتهيئة الاجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة وفق قانون انتخابي عادل ومنصف، يضمن التمثيل الحقيقي للناخبين، وتُحقق شروط النزاهة والشفافية ومنع التزوير والتلاعب.

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وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في محافظة نينوى، وضرورة تضافر الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المدينة والحفاظ على الإنجازات المتحققة بعد دحر داعش، وعودة جميع النازحين الى مناطقهم، وتلبية متطلبات المواطنين المعيشية والخدمية.

وكان الرئيس العراقى أكد إن الحكومة العراقية مطالبة بحصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدامه خارج إطار أجهزة الدولة، موضحا أن ضبط السلاح المنفلت في العراق هو الصراع الذي تخوضه الدولة مع قوى الفوضى والتطرف.