رئيس العراق يؤكد ضرورة منع التوترات الداخلية من التأثير على علاقات البلاد الخارجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس العراقى برهم صالح ضرورة منع التوترات الداخلية المختلفة من التأثير على علاقات العراق الخارجية، وذلك من خلال دعم سيادة الدولة وأجهزتها الأمنية فى فرض القانون وتوفير والأمن والاستقرار، وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "صالح استقبل، اليوم الاثنين، فى قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية فؤاد حسين، حيث بحثا المستجدات السياسية في البلاد، وأكدا ضرورة تعزيز سلطة الدولة وسيادتها في فرض القانون، وتطلع العراق نحو علاقات متينة مع محيطيه الإقليمي والدولي، مبنية على أساس المصلحة المشتركة للشعوب والبلدان". وأوضحت الرئاسة أنه جرى التشديد على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية أمن موظفيها وسلامة منشآتها على الجانب العراقي ضمن الالتزامات الدولية المعمول بها.



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