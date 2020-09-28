شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية تعلن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 98 ألفا و57 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الاثنين أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، بالسلطنة بلغ 98 ألفا و57 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 88234؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 89.9 %، وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 924 حالة بنسبة 9ر0%.

Advertisements وكانت مدارس سلطنة عمان فتحت أبوابها أمس بعد إغلاق استمر لأكثر من 8 أشهر بسبب تفشي جائحة كورونا، وبدأت الهيئة التدريسية مباشرة عملها وترتيب الملفات التعليمية تجهيزا لبدء العام الدراسي الجديد 2020-2021 والذي يحل علينا بظروف استثنائية، ومن المتوقع أن تبدأ الدراسة في بداية نوفمبر المقبل بحسب صحيفة عمان.

واتخذت وزارة التربية والتعليم العمانية، عددا من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المنظومة التعليمية، حيث صدرت العديد من الوثائق المهمة والتي من شأنها أن تسهم في إيضاح المسار التعليمي لهذا العام والذي يبدو استثنائيا من جميع النواحي.

ورصدت صحيفة “عمان” تفاصيل بداية عمل الهيئة التدريسية في مختلف محافظات السلطنة، حيث وفرت الوزارة الكمامات والمعقمات والتي تعتبر من الاشتراطات الصحية للحد من انتشار الفيروس في البيئة التعليمية، وسيخضع المعلمون في هذه الفترة إلى برامج تدريبية؛ لتعزيز مهاراتهم في البرامج الإلكترونية للتعليم عن بعد.