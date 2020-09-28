الارشيف / اخبار الخليج

مجلس السيادة يؤكد عدم مناقشة قضية فصل الدين عن الدولة باجتماعات مجلس السلام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة يؤكد عدم مناقشة قضية فصل الدين عن الدولة باجتماعات مجلس السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس السيادة السودان، أن قضية فصل الدين عن الدولة، لم تتم مناقشتها إطلاقا في إجتماعات المجلس الأعلى للسلام.

 

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، أن مجلس السيادة الانتقالى، نفى ما تردد عن  الخبر الذي أورده موقع النورس نيوز الإلكتروني  بتاريخ الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الجاري بعنوان " الحكومة تبعد حميدتي وتشكل  وفدا جديدا للتفاوض مع الحلو " ويؤكد المجلس السيادي أن الخبر عار تماما من الصحة وأن الوفد الحكومي المفاوض لم  يطرأ عليه أي تغيير  .

Advertisements

 

وذكر الموقع في خبره أن المكون العسكري وافق على قضية فصل الدين عن الدولة.

 

ويوضح مجلس السيادة أنه لم تتم مناقشة هذه القضية إطلاقا في إجتماعات المجلس الأعلى للسلام وأنه ليس معنيا بها وإنما هي قضية مؤسسات مبينا أن الوفد الحكومي المفاوض لم  يطرأ عليه أي تغيير .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس السيادة يؤكد عدم مناقشة قضية فصل الدين عن الدولة باجتماعات مجلس السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements