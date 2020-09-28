شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة العراقية تطالب بضرورة حماية البعثات الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الرئاسة العراقية على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية، مشددة على ضرورة ترسيخ سيادة الدولة لتحقيق الأمن وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات مبكرة بعيدة عن التزوير والتلاعب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد الرئيس العراقى برهم صالح ضرورة منع التوترات الداخلية المختلفة من التأثير على علاقات العراق الخارجية، وذلك من خلال دعم سيادة الدولة وأجهزتها الأمنية فى فرض القانون وتوفير والأمن والاستقرار، وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "صالح استقبل، اليوم الاثنين، فى قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية فؤاد حسين، حيث بحثا المستجدات السياسية فى البلاد، وأكدا ضرورة تعزيز سلطة الدولة وسيادتها فى فرض القانون، وتطلع العراق نحو علاقات متينة مع محيطيه الإقليمى والدولى، مبنية على أساس المصلحة المشتركة للشعوب والبلدان".