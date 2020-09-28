شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يؤكد دعم بكين في سياسة "صين واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السودان موقفه الداعم للصين في قضاياها الجوهرية مثل سياسة (صين واحدة) وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية.

وقال الشيخ خضر كبير مستشاري رئيس الوزراء السوداني - في كلمته خلال احتفال أقيم، اليوم الإثنين، بسفارة الصين بالخرطوم، بمناسبة الذكرى ٧١ لتأسيس جمهورية الصين الشعبية - : "يقدر السودان دائما الدعم الصيني له في المنابر الدولية والمساعدات الصينية القيمة لمكافحة جائحة كورونا، وكذلك المساعدات النقدية لمجابهة الفيضانات والسيول التي اجتاحت السودان مؤخرا".

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من جانبه، قال السفير الصيني بالسودان ما شين مين، إن الحكومة الصينية قررت تقديم 300 ألف دولار أمريكي مساعدات إنسانية طارئة للسودان، مؤكدا استعداد الصين لتقديم الدعم والمساعدة للجانب السوداني.

وأضاف: "كلنا ثقة في قدرة الحكومة السودانية وشعبها على التغلب على الفيضانات وإعادة بناء المنازل في أقرب وقت ممكن".

بدوره، أشاد المدير التنفيذي لرابطة جمعيات الصداقة العربية - الصينية الدكتور علي يوسف أحمد، بمواقف الصين الداعمة للدول العربية، قائلا إن الدعم الصيني للدول العربية في مجال مكافحة كورونا أثبت أننا نعيش في "عالم المصير المشترك"، وهو أحد أهم مفاهيم مبادرة الحزام والطريق الصينية.