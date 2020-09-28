شكرا لقرائتكم خبر عن عراقيون يتحدون كورونا بزيارة أكبر متنزه فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحمل سكان فى بغداد كراتهم وأكياس الطعام والحلوى عائدين إلى أكبر مدينة ترفيهية وهى حديقة الزوراء التى أعيد افتتاحها الأسبوع الماضي بعد شهور من الإغلاق في إطار إجراءات العزل العام للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويستمتع الزوار بركوب الخيل في المتنزه والمشي في الممرات الخضراء وارفة الظلال بعدما قضوا صيف العام في المنازل.

وقامت سلطات المتنزه بتركيب بوابة للتعقيم وماسح ضوئي لقياس درجة الحرارة على مدخل الحديقة. ويُفرض على الزوار استخدام الكمامات.

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وفي منتصف سبتمبر، أُعيد فتح المطاعم والفنادق في بغداد ولكن بقيود. ولا يزال فيروس كورونا يتفشى في العراق، وتم تسجيل ما بين 3400 و5000 حالة جديدة يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت السلطات الصحية العراقية في 27 سبتمبر 3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 349450 حالة، بينها 8990 وفاة.