شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يتصدى لإعتداءات بجبل مرة غربى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدت القوات المسلحة السودانية لاعتداءات من قوات تتبع لحركة جيش تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور بمنطقة "بالدونق" بجبل مرة غربى السودان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وأكدت القوات المسلحة في بيان اليوم الاثنين، عن تصديها الإعتداء عبر القوات المتمركزة في الموقع بكل جسارة وبسالة وقد لاذوا بالفرار.

وأوضحت أن الإعتداءات جاءت في ظل وقف إطلاق النار والتزام القوات المسلحة بذلك وعلى الرغم من مجريات السلام التي باتت واقعا تعيشه البلاد، مؤكدة انها ستظل تحمي الوطن السوداني وتستكمل خطوات السلام وتتصدى لكل من يستهدف أمنه وسلامته ومواطنيه.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش السودانى يتصدى لإعتداءات بجبل مرة غربى السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.