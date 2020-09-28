شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس التعاون يناقش سير مفاوضات التجارة الحرة مع البازعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الاثنين مع المنسق العام لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الدولية الأخرى الدكتور حمد البازعى، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المتعلقة بسير مفاوضات التجارة الحرة التي يجريها مجلس التعاون مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية والدولية الأخرى، وبحث سبل تسريع وتيرة هذه المفاوضات للوصول لاتفاقيات تجارة حرة مع شركاء المجلس التجاريين وبما يسهم في دفع مسيرة النمو والتكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز علاقاته الاقتصادية الدولية، وفقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.

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