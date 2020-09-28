وزير الخارجية الأردنى يبحث هاتفيا مع نظيرته الكورية الجنوبية العلاقات الثنائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى اليوم الاثنين خلال اتصال هاتفى مع نظيرته الكورية الجنوبية كيونج كيون وا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية.

وأكد الوزيران استمرار العمل على توسعة برامج التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وشددا على التضامن في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها، إضافة إلى بحث الجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

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