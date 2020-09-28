رئيس مجلس المستشارين المغربى يبحث مع المدير العام للايسيسكو أوجه التعاون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباحث رئيس مجلس المستشارين المغربى حكيم بن شماس، اليوم بالرباط، مع المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك، سبل التعاون والشراكة بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض المالك خلال اللقاء أبرز ملامح الرؤية الجديدة للمنظمة، والبرامج والمشاريع التي أطلقتها، وتعديل لوائحها وميثاقها وأجهزتها وتجديد أطرها واستراتيجياتها، وكذا الإنجازات والمبادرات التي قامت بها خلال فترة جائحة كورونا.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس المستشارين الادوار التي تقوم بها المنظمة، والتحديات التي تنهض بها في محيطها الإقليمي والدولي، ونبل الرسالة التي تقوم بها.

وأعرب المسؤول المغربي عن رغبته في التعاون والشراكة مع المنظمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في الجيل الجديد من الوظائف التي تقوم بها المؤسسات التشريعية، وعقد شراكات موضوعاتية بين الجانبين في قضايا تهم الصحة والتعليم والثقافة والغذاء والبيئة، والحقوق، موصيا بأن تعمل الإيسيسكو على إنشاء بنك للكفاءات في العالم الإسلامي حسب التخصصات، لمساعدة الدول الأعضاء في حل مشاكلها والأزمات والتحديات التي تعرضت لها في مجالات مختلفة مثل الصحة والتعليم وغيرها.

وقد رحب المدير العام للإيسيسكو بعقد مثل هذه الشراكة مع مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، والمؤسسات المناظرة في الدول الأعضاء.

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