شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تسجل إصابة 662 شخصًا بفيروس كورونا في بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، اليوم الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي الخاص بإصابات "كورونا".

وذكرت الدائرة، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أن عدد الإصابات بالفيروس اليوم 662 حالة، مشيرة إلى وفاة حالة فقط وحالات الشفاء 802.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 4116 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 353566 حالة.