الجبير يناقش العلاقات الثنائية مع نظيرة الألمانى فى اتصال هاتفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودى عادل الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم الاثنين، من نظيره الألمانى نيلز آنن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيرها بما يخدم المصالح المشتركة، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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