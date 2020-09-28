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حكومة لبنان تعتمد عدد الإصابات نسبة للسكان معيارا للتعامل مع انتشار كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الحكومة اللبنانية ، اعتماد معيار عدد الإصابات في المناطق اللبنانية، نسبة لعدد السكان، للتعامل مع انتشار وباء كورونا، استنادا إلى إحصاءات يومية لتحديد القرى والبلدات والأحياء الواجب إغلاقها وعزلها لمدة 14 يوما.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف وباء كورونا برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وعدد من الوزراء المعنيين، حيث جرى استعراض التدابير والإجراءات اللازمة والتي من شأنها أن تحد من ارتفاع أعداد الإصابات بالوباء.

وتقرر خلال الاجتماع أن يكون الإعلان عن المناطق التي سيتم إغلاقها وعزلها من خلال منصة إلكترونية ستطلقها وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية، والتي ستتولى إصدار القرارات التنفيذية المناسبة، على أن تُعطى المناطق التي ستخضع لقرار الإغلاق والعزل مهلة يومين لتأمين حاجات قاطنيها.

ويشهد لبنان ارتفاعا يوميا كبيرا في وتيرة الإصابات بوباء كورونا، وسط تحذيرات من أن القدرة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الصحية المجهزة للتعامل مع الحالات المصابة التي تستدعي تلقي عناية طبية وصحية أوشكت على بلوغ طاقتها القصوى.   

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