شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي: خلايا داعش النائمة ما زالت تشكل تهديدًا حقيقيًا في البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إن الحكومة تواجه تحديًا خطيرًا يتمثل بالسلاح المنفلت، مشيرًا إلى أن عصابات (داعش) الإرهابية ما زالت تشكل تهديدًا حقيقيًا في العراق من خلال خلاياها النائمة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الاثنين/ - أن الكاظمي بحث خلال لقائه وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، تعزيز التعاون بين العراق وإيطاليا في مجال الأمن وتدريب القوات العراقية وفي مجال الصناعة العسكرية.

Advertisements

وأعرب الكاظمي عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا والتحالف الدولي، وأن يكون لإيطاليا دور في تهدئة الأوضاع بالمنطقة.

وأكد أن القوات الأمنية تواصل عملياتها العسكرية والاستخبارية في ملاحقة خلايا (داعش) الإرهابية، موضحًا أن الأجهزة الأمنية تعمل بقوة لفرض القانون وحماية المواطنين، وتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون.

من جهته.. أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، حرص حكومة بلاده بتعزيز التعاون مع العراق في مجال محاربة الإرهاب، الذي ما زال قائمًا ويهدد أمن العراق والمنطقة، وعبّر عن سعادته بالتعاون الثنائي، وأيضا على مستوى الناتو.

وأشار جويريني إلى ضرورة أن تتوجه جهود المجتمع الدولي لدعم الحكومة العراقية، حيث عدّ نجاحها مهما لاستقرار المنطقة برمتها.