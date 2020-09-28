شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس يناقش مع نظيره الجزائرى زيارة تبون واجتماع اللجنة المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية التونسى عثمان الجرندى اليوم الاثنين، نظيره الجزائرى صبرى بوقادوم الذى يزور تونس حاليا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف ملفات التعاون القائمة والتحضير للاستحقاقات والمواعيد القادمة، ومنها بالخصوص الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون إلى تونس والدورة القادمة للجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية والتى ستعقد بالجزائر .

وأعرب الجانبان عن رغبتهما المشتركة لتحقيق نقلة نوعية في علاقات التّعاون القائمة في اتجاه مزيد من التكامل الاقتصادي والشراكة الإستراتيجية الشّاملة .

وأكدا خلال اللقاء تطابق وجهات نظر البلدين بخصوص عدد من المسائل الإقليمية والدولية، ومنها الوضع في ليبيا، حيث جددا التأكيد على موقف البلدين المبدئي الداعم للحل السلمي التوافقي في إدارة هذه الأزمة، وعلى ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي شامل ودائم بين الليبيين أنفسهم، وشددا على تمسك تونس والجزائر بوحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها.

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