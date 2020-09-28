شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 146 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في أقل حصيلة يومية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر جمال فورار، تسجيل 146 إصابة جديدة في أدنى حصيلة يومية منذ شهور.
وقال فورار - في مؤتمر صحفي اليوم/الاثنين/ - : "إن عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد ارتفع إلى 51 ألفًا و213 مصابًا و1719 حالة وفاة وذلك في أقل حصيلة يومية للإصابات منذ أشهر، و5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، حيث أن أغلب الوفيات من بين كبار السن".
وأضاف: "أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 35 ألفًا و962 حالة، فضلًا عن تواجد 25 مريضًا بالعناية المركزة".
يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساءً إلى 6 صباحًا في 18 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 30 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية سبتمبر الجاري.
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