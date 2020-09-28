شكرا لقرائتكم خبر عن وزراة الداخلية السودانية تعلن وفاة 138 و56 مصابا جراء السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السودانية، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 128 وفاة، معظمهم غرقى، إضافة إلى 54 مصابا.

وأوضحت وزارة الداخلية - حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني - أن 40 ألفا و 444 منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما انهار بشكل جزئي 58 ألفا و106 منازل.

وأشار التقرير إلى تضرر 97 ألفا و791 فدانا زراعيا، و353 مرفقا، و401 متجر ومخزن، ونفوق 5980 رأس ماشية.