ماذا يحدث في مصر.. 6 شبان يتحرشون بفتاة لاحول لها ولا قوة ويثيرون الغضب (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٢٣ مساءً (دوت الخليج )

تداول الرواد على مواقع التواصل مقطع فيديو صادم لمجموعة من الشبان وهم يقوموا بمضايقة فتاة افريقية ويتحرشون بها خلف “توك توك” في مدينة نصر شرق مدينة القاهرة . وأفادت البعض من وسائل الإعلام المصرية أنه تم إلقاء القبض على الجناة الذين ارتكبوا الواقعة وهم 6 أشخاص. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: روزانا اليامي تتعرض لموجة إنتقادات بعد ظهورها في مقطع فيديو مثير (شاهد) فنانة كويتية تشتم ابنة صدام حسين بعد تعزيتها بوفاة الشيخ صباح والجمهور: عيب بعد ظهورها عارية.. بطلة "العشق الممنوع" تتصدر غلاف مجلة شهيرة بهذه الصور (شاهد) منة شلبي تتعمد تعرية صدرها البارز وتشعل مواقع التواصل.. شاهد خادمة المنزل تفتح أبواب جهنم على نانسي وزوجها وتعترف بمصيبة أمام القاضي بعد أسبوع من زواجها بمعلوف.. هبة طوجي تظهر برفقة حبيبها الأول وسط باريس (فيديو) Advertisements فنانة مصرية شهيرة تتعرض للاغتصاب الجماعي أمام أعين طفلها كما ولدتها أمها.. ياسمين صبري تشعل منصات التواصل بإطلالة من داخل حمام سباحة (صور) في أقوى مشهد إغراء.. نجمة "شارع شيكاغو" تخلع حمالة الصدر وتكشف صدرها بالكامل.. والجمهور يتحرش بها (صورة) في إطلالة حديثة.. غادة عبد الرازق تظهر في سن العشرينيات وتبهر الجمهور بجمالها (صورة) قبل قليل.. نجمة "أنت اطرق بابي" تكشف نصفها الأسفل وتشعل منصة إنستغرام (صورة) فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أبو هشيمة وتصدم ياسمين صبري هيفاء وهبي تتخلى عن أنوثتها.. ومهران يكشف تفاصيل صادمة (شاهد) بالفيديو.. منة فضالي تخضع لتمرين قاس وتأن بشكل مثير.. والجمهور: لا تنحني كثير فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة وأثارت الواقعة موجة غضب بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية واسقاط اشد العقوبات بحق المتحرشين وردعهم عمّا قاموا به.

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