مدينة الملك سعود الطبية تحذر: كارثة تنتظر المواطنين بصالونات الحلاقة بسبب هذه العادة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٢٨ صباحاً (دوت الخليج)

جددت مدينة الملك سعود الطبية، اليوم الأحد، تحذيراتها من طقطقة الرقبة، مؤكدة أن تلك الحركة تؤدي إلى كارثة صحية.

وعبر حسابها على «تويتر» بثت «المدينة الطبية» إنفوجرافًا، قالت فيه: تجدد مدينة الملك سعود الطبية، تحذيراتها من طقطقة الرقبة، التي تكون غالبًا في محلات «المساج» وصالونات الحلاقة.

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ونوّهت، بأن ذلك التصرف قد يؤدي إلى كارثة تتسبب في حدوث سكتة دماغية وتسلخات للأوعية الدموية الرئيسية المغذية للدماغ.

وأوضحت، إن طقطقة الرقبة العنيفة تمثل ضغطًا شديدًا على الفقرات والأربطة، فتعرض الشخص لتمزق الأربطة واحتكاك شديد بين الفقرات، مؤدية إلى تمزق وقطع الأربطة المسؤولة عن الإمساك بعضلات الرقبة.



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