نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سورية تدهن جسد ابن زوجها عارياً بالمربى وترتكب أفعال صادمة.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٢٠ مساءً (دوت الخليج)

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوريا من القبض على مواطنة دأبت على تعذيب ابن زوجها بطرق مروعة لا تخطر ببال بشر.

وكشفت وزارة الداخلية السورية ببيان نشرته عبر “فيسبوك” ورصدته “وطن” تفاصيل الجريمة مُرفقةً إياها بصور مأساوية للطفل الضحية الذي لم يتجاوز عمره 8 سنوات.

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وجاء في البيان أنه ورد بلاغ لقسم شرطة الشماس في مدينة حمص عن تعرض طفل من أهالي حي الشماس للتعذيب والاضطهاد من قبل زوجة والده وأولادها وذلك أثناء غياب والد الطفل.

وتم إلقاء القبض على زوجة والد الطفل وإحضارها مع ولديها والطفل إلى القسم، وعند معاينة الطفل (خالد) من قبل الطبيب الشرعي تبيّن خلال الفحص تعرضه للتعذيب المتكرر.

وقالت الجانية في التحقيق أنها أقدمت على تعذيب الطفل، حيث قامت بتعريته من ملابسه ثم دهن جسمه بـ “مربى المشمش” وتعريضه للشمس على سطح البناء بالتعاون مع ابنها، ومن ثم أخذت الطفل إلى حديقة المنزل ورمت عليه التبن وعلف الحيوانات، ولم تكتفِ بذلك بل إنها أجبرته على أكل فضلات الحيوانات ورمت الأوساخ عليه بحضور ابنتها التي أشرفت على تصوير طريقة التعذيب هذه.

وحين تفقدت الشرطة جوال المتهمة، عُثر ضمنه على صور تُثبت تعرض الطفل المذكور للتعذيب.

وأثارت القصة غضباً واسعاً بين السوريين الذين طالبوا بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهمة، مُطالبين أيضاً بمحاسبة والده على صمته إزاء مايتعرض له الطفل من تعذيب وحشي وسادي.





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