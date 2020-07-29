نصائح هامة للحفاظ على صحة القلب ومعدل ضرباته، تتلخص في إتباع نظام حياة صحي، من حيث الأكل و النوم و النشاط البدني، بالإضافة إلى الابتعاد عن عدد من الممارسات و العادات غير الصحية و التي تضر القلب بشكل مباشر، وتلك النصائح أوردتها عدد من المواقع الصحية، جمعناها لكم في التالي.

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نصائح هامة للحفاظ على صحة القلب ومعدل ضرباته:

الاقلاع عن التدخين فهو يضر القلب بشكل مباشر.

ممارسة الرياضة يومياً فهي من أهم الأمور التي تساهم في التخفيف من خطر الإصابة بأمراض قلبية.

محاولة الحفاظ على وزن صحي وذلك لأن السمنة و زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بمرض في القلب.

الاعتماد على الأطعمة الصحية أو الإكثار منها في الوجبات الرئيسية وخاصة التي تحتوي على الألياف و الدهون الصحية.

التقليل من الملح والأطعمة التي تحتوي عليه.

الابتعاد عن الدهون غير الصحية والأطعمة التي تحتوي عليها.

محاولة مقاومة الضغوط و التوتر والحفاظ على الصحة النفسية.

النوم الصحي وهو النوم بمعدل ساعات كافية أثناء الليل في مكان مظلم ومريح يساهم في الحفاظ على صحة القلب.

الابتعاد عن أماكن التلوث قدر الإمكان كونها تضر الصحة العامة وتؤثر على القلب.

الحفاظ على سلامة وصحة الأسنان والفم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.