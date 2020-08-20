طريقه عمل جلي الفراوله و جيلي بالقشطة في البيت ب 3 مكونات فقط

طريقه عمل جلي الفراولة و جيلي بالقشطة في البيت ب 3 مكونات فقط؛ فالجيلي من الحلويات الغربية المحببة للكبار والصغار،وهو من أكثر الحلويات التي يفضلها الأطفال وخصوصاً في فصل الصيف، وذلك لأنه يعطي الشعور بالانتعاش، ويمكن تحضير الجيلي في المنزل بطرق كثيرة وبنكهات مختلفة كجيلي الفراولة وجيلي البطيخ والمانجو وغيرهم من النكهات اللذيذة. طريقه عمل جلي الفراولة في البيت طريقه عمل جلي الفراولة في البيت مقادير جلي الفراولة: 2 كوب كبير من الفراولة الطازجة

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة

2 باكيت من جيلي الفراولة البودر

كوب ماء مغلي و كوب ماء بارد طريقة تحضير جلي الفراولة تقطيع الفراولة الي قطع صغيرة بعد غسلها جيداً. نفرغ 2 باكيت جيلي الفراولة في وعاء مناسب ونُضيف إليه كوب الماء المغلي ونقلب جيداً حتي يذوب مسحوق الجيلي، ثم نغطيه بغطاء الوعاء ونتركه جانباً لمدة 5 دقائق. في وعاء أخر نضع النشا، ثم نُضيف إليه كوب الماء البارد ونقلب جيدا ً حتي تندمج النشا مع الماء البارد. نُضيف الجيلي الذي تركناه جانباً الي ماء النشا ونقلب جيداً حتي يختلطا مع بعضهما البعض. في أطباق دائرية مناسبة نوزع الخليط، ثم نُضيف إليه قطع الفراولة. ندخل الأكواب في الثلاجة مدة حوالي 5 ساعات حتي يجمد، وهكذا أصبح جيلي الفراولة جاهز للتقديم. طريقة عمل جيلي بالقشطة قومي بإحضار نصف كوب من الحليب و كوب كبير من البسكويت المجروش واخلطيهما معاً، ثم رصي الخليط غي قعر صينية ذات قاعدة متحركة.

ضعي وعاء مناسب علي نار هادئة وصبي فيه 2 كوب كبير من الحليب، ربع كوب سكر، ملعقتين كبيرتين من الدقيق، 3 ملاعق كبيرة من النشا، ملعقة صغيرة من الفانليا، وقلبي حتي تندمج المكونات مع بعضهما البعض، ثم اتركي الخليط حتي يغلي.



بعد أن يغلي الخليط، ارفعيه من علي النار واتركيه ليبرد نسبياً حتي يصبح دفئ.

اسكبي الخليط علي البسكويت، ثم ادخليه الثلاجة حتي يبرد تماماً ويتماسك.

في وعاء أخر ضعي كوب من الماء وقومي بغليه، ثم أضيفي له باكيت من جيلي الفراولة البودر وقلبي جيداً حتي يذوب الجيلي.

عندما يغلي المزيج ارفعي الوعاء من النار واتركيه ليبرد تماماً ويأخذ درجة حرارة الغرفة.

اسكبي الخليط فوق البسكويت والقشطة التي أحضرناه بعد ما تبرد تماماً، ثم أدخليه الثلاجة ليبرد ال 3 طبقات معاً.

عندما يبرد وتتماسك جميع الطبقات فككي جوانب الصينية المتحركة القاعدة وفككييه علي شكل مثلثات أو الشكل الذي ترغبين فيه، وهكذا أصبح الحلو جاهزاً للتقديم. طريقة تحضير جلي الفراولة

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