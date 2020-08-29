أسباب الوذمة الرئوية وأعراضها

الوذمة الرئوية مرض يصيب الرئة، وتحدث نتيجة لتجمع الماء والسوائل في الرئة، وكما ذكر موقع مايو كلينك فإن أمراض القلب و الرئة تسبب الوذمة، إلى أن هنالك حالات أخرى نتعرف عليها وعلى أعراض الوذمة في التالي.

أسباب الوذمة الرئوية:

الإصابة بمرض الشريان التاجي.

اعتلال وتلف عضلة القلب.

مرض الصمام التاجي أو مرض الصمام الأبهري.

متلازمة ضيق التنفس الحادة.

الإصابة بمرض الاستسقاء الرئوي العصبي.

تعاطي العقاقير الضارة.

الاستسقاء الرئوي السلبي الضغط.

مرض الانصمام الرئوي.

العدوى الفيروسية.

التعرض للسموم.

الاقتراب من الغرق.

أعراض الوذمة الرئوية:

حسب مدى الإصابة بالوذمة الرئوية تحدث الأعراض التي تتفاوت حدتها تبعا لذلك، وهي:

ضيق أو صعوبة شديدة في التنفُّس وصفير الصدر.

الشعور بالاختناق.

البشَرة الباردة والرطبة.

قلق أو أرَق أو إحساس بالتوجُّس

السعال المتكرر مع خروج رغوة.

زرقة الشفاه.

اضطراب في ضربات القلب.

تعرق الأطراف السفلى.

الزيادة بالوزن.

الإرهاق والتعب العام.

اضطرابات نفسية.

الحمى وارتفاع حرارة الجسم.

علاج الوذمة الرئوية:

تحتاج الومة الرئوية إلى تشخيص كامل وتدقيق للجسم ككل، و العلاج عادة ما يكون عبارة عن مجموعة من الأدوية مثل:

مدرات البول- المسكنات القوية- أدوية الضغط- أدوية القلب.

بالإضافة إلى الأجهزة التي تساعد على التنفس وتزويد الجسم بالأكسجين الكافي.

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في الحالات المتقدمة لابد من التدخل الجراحي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.