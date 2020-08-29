أسباب الوذمة الرئوية وأعراضها

جدة-ولاء حداد السبت,29 آب (اغسطس) 2020 - 18:00
الوذمة الرئوية مرض يصيب الرئة، وتحدث نتيجة لتجمع الماء والسوائل في الرئة، وكما ذكر موقع مايو كلينك فإن أمراض القلب و الرئة تسبب الوذمة، إلى أن هنالك حالات أخرى نتعرف عليها وعلى أعراض الوذمة في التالي.
أسباب الوذمة الرئوية:
- الإصابة بمرض الشريان التاجي.
- اعتلال وتلف عضلة القلب.
- مرض الصمام التاجي أو مرض الصمام الأبهري.
- متلازمة ضيق التنفس الحادة.
- الإصابة بمرض الاستسقاء الرئوي العصبي.
- تعاطي العقاقير الضارة.
- الاستسقاء الرئوي السلبي الضغط.
- مرض الانصمام الرئوي.
- العدوى الفيروسية.
- التعرض للسموم.
- الاقتراب من الغرق.
أعراض الوذمة الرئوية:
- حسب مدى الإصابة بالوذمة الرئوية تحدث الأعراض التي تتفاوت حدتها تبعا لذلك، وهي:
- ضيق أو صعوبة شديدة في التنفُّس وصفير الصدر.
- الشعور بالاختناق.
- البشَرة الباردة والرطبة.
- قلق أو أرَق أو إحساس بالتوجُّس
- السعال المتكرر مع خروج رغوة.
- زرقة الشفاه.
- اضطراب في ضربات القلب.
- تعرق الأطراف السفلى.
- الزيادة بالوزن.
- الإرهاق والتعب العام.
- اضطرابات نفسية.
- الحمى وارتفاع حرارة الجسم.
علاج الوذمة الرئوية:
تحتاج الومة الرئوية إلى تشخيص كامل وتدقيق للجسم ككل، و العلاج عادة ما يكون عبارة عن مجموعة من الأدوية مثل:
مدرات البول- المسكنات القوية- أدوية الضغط- أدوية القلب.
بالإضافة إلى الأجهزة التي تساعد على التنفس وتزويد الجسم بالأكسجين الكافي.
في الحالات المتقدمة لابد من التدخل الجراحي.
ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.
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