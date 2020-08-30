اسباب آلام الرقبة ومؤخرة الرأس وطرق التخلص منها، يعتمد على عوامل عدة، منها عمر المريض و الحالة الصحية بشكل عام، وتعد آلام الرقبة ومؤخرة الرأس أحد الحالات الصحية الشائعة في العصر الحالي، لعدد من الأسباب عرضها موقع الاستشاري الطبي.

اسباب آلام الرقبة ومؤخرة الرأس:

الإصابة بالتهاب المفاصل الالتهاب والتورّم في الرقبة، وغالبًا تسبّب الألم في الجزء الخلفي من الرأس والرقبة.

هشاشة العظام من الأسباب شيوعًا للصّداع في مؤخرة الرأس وآلام الرقبة المرتبط بالتهاب المفاصل.

وضعيات الجلوس أو النوم الخاطئة تسبب الألم في الجزء الخلفي من الرأس و ألم الرقبة.

الأقراص المنفتقة في الفقرات العنقيّة تسبب الألمَ في الرقبة والتوتر، وتسبّب نوعًا من الصّداع يسمى صداع الضغط العصبي، وهو صداع في مؤخرة الرأس.

الإصابة بالألم العصبي الرقبي القذالي وهي حالة تحدث بسبب تلف الأعصاب.

صداع التوتر يسبب ألم في الجهة اليمنى والرأس من الخلف.

الصداع النصفي يسبب ألم في الجهة اليسرى والرأس من الخلف.

الصداع العنقودي يسبب ألم في مؤخرة الرأس عند الاستلقاء.

طرق التخلص من آلام الرقبة ومؤخرة الرأس:

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يحتاج المريض إلى تشخيص طبي سليم للبحث عن المسبب المرضي الرئيسي لآلام الرقبة ومؤخرة الرأس والسيطرة عليه.

المسكنات الطبية لعلاج الصداع المزمن.

النوم الجيد و الراحة الكافية و النوم بوضعية جيدة.

الجلوس في كل الظروف بوضعية صحيحة.

العلاجات الهرمونية لدى النساء خاصة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.