فوائد المغنيسيوم الصحية والاطعمة الغنية به

عند معاناة احدهم من مشكلة صحية ما، فإن السؤال الذي يوجهه الطبيب اليه في بعض الاحيان: هل تعاني من نقص في المعادن؟

هذا السؤال الذي طرح علينا في العديد من المرات، قد نمر عليه مرور الكرام لكنه حيو جداً ولا ينبغي الاستخفاف به، كون نقص احد المعادن او بعضها قد يؤدي لمتاعب وامراض في الجسم.

واليوم نتحدث عن واحد من هذه المعادن المهمة التي يسبب نقصها في الجسم مشاكل صحية، الا وهو المغنيسيوم ونستعرض لفوائده والاطعمة الغنية به.

فوائد المغنيسيوم الصحية

يشير موقع "ويب طب" الى ان المغنيسيوم هو رابع أكثر المعادن وفرة في جسم الإنسان، على الرغم من أن الجسم لا يستطيع الحصول على هذا المعدن لوحده بل يحتاج الى نظام غذائي معين للحصول عليه.

ويعد المغنيسيوم معدناً مهماً كونه يلعب دوراً فعالاً في أكثر من 300 تفاعل إنزيم في جسم الأنسان، ويلعب عدة أدوار مهمة في صحة الجسم والدماغ. واي نقص في معدلات المغنيسيوم الطبيعية في الجسم يمكن ان يسبب بعض الامراض مثل هشاشة العظام وارتفاع ضغط الدم والشرايين المسدودة وأمراض القلب الوراثية والسكري وضغط الدم.

ومن فوائد المغنيسيوم الصحية:

• تحسين صحة العظام: من خلال تنظيم مستويات الكالسيوم وفيتامين د، وهما عنصران مهمان ومغذيان لصحة العظام.

• خفض خطر الإصابة بمرض السكري: اذ يلعب المغنيسيوم دوراً مهماً في السيطرة على الجلوكوز والانسولين، وهناك رابط مهم بين الوجبات الغذائية عالية المغنيسيوم وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري.

• تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية: اذ يحمي المغنيسيوم من ارتفاع ضغط الدم وهو ما ينعكس ايجاباً على صحة الاوعية الدموية. كما يلعب المغنيسيوم دورا مهما في صحة القلب والعضلات.

• التخفيف من أعراض الصداع النصفي: يساعد المغنيسيوم في منع أو تخفيف الأعراض المرافقة للإصابة بالصداع النصفي. إذ يؤثر نقص المغنيسيوم على الناقلات العصبية ويقيد انقباض الأوعية الدموية وهي عوامل مرتبطة بالصداع النصفي.

• تخفيف القلق والتوتر: وتلعب مستويات المغنيسيوم المتوازنة دوراً في التقليل من اضطرابات المزاج، بما في ذلك الاكتئاب والقلق.

• علاج اعراض الدورة الشهرية: فتناول الاطعمة الغنية بالمغنيسيوم من شأنه أن يساعد في التخفيف من متلازمة ما قبل الحيض واعراض الدورة الشهرية وعلاجها.

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الاطعمة الغنية بالمغنيسيوم

يفضل دوماً الحصول على المغنيسيوم من مصادره الطبيعية، وتمتاز الاطعمة التالية بغناها بالمغنيسيوم:

• السبانخ.

• المكسرات.

• الموز.

• الشوكولاتة الداكنة.

• الأفوكادو.

• السمك.

• دقيق الشوفان.

• البقوليات.

تجدر الاشارة الى ان الاكثار من تناول المغنيسيوم يمكن ان تكون له تداعيات سلبية على الصحة خصوصاً في حال كان الشخص يعاني من حالة صحية معينة.

ويعد مرضى الكلى الاكثر عرضة للآثار السلبية المرتبطة بالاسراف في تناول مكملات المغنيسيوم وهي الاسهال، والتقيؤ، وحدوث مشاكل متعلقة بالامعاء.