أعراض انسداد الأذن وطرق علاجها

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جدة- ولاء حداد الأحد,30 آب (اغسطس) 2020 - 20:00
انسداد الأذن حالة صحية تحدث للأذن في حال تراكم الشمع بها، إلا أنها يمكن أن تكون عرض صحي يدل على وجود مرض أو خلل معين، كما أن لها أعراض مصاحبة تترافق معها، وعن ذلك أورد موقع ويب طب المعلومات التالية.
أسباب انسداد الأذن:
- انسداد النفير أو ما يسمى بالقناة السمعية وتحدث بسبب الإصابة بعدوى مثل الزكام أو الأنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية أو حمى القش.
- تصلب شمع الأذن وصعوبة تنظيفه ويسبب بالإضافة إلى انسداد الأذن، الألم والطنين في الأذن، والدوخة والدوار.
- الإصابة بورم العصب السمعي الذي يسبب انسداد الأذن أو فقدان السمع أو طنيناً في الأذن.
- التغير في الارتفاع وما ينتج عنه من تغير في الضغط الجوي بانسداد الأذن، كما في حالات الغطس أو تسلق الجبال أو الطيران.
أعراض انسداد الأذن:
- الشعور بوجود امتلاء في الأذنين أو بوجود ضغط فيهما.
- الإصابة بألم في الأذن.
- الشعور بالدوار وعدم التوازن.
- ضعف في السمع.
علاج انسداد الأذن:
- استنشاق بخار الماء الساخن لتحويل أي سوائل متصلبة في داخل الأذن إلى حالتها السائلة، وسهولة التخلص منها.
- انسداد الاذن البسيط المرافق للأمراض الموسمية يزول بأدوية مزيلات الاحتقان وأدوية الحساسية.
- استخدام قطرات الأذن الطبية التي تساعد على حل مشكلة انسداد الأذن.
- تجربة البلع أو التثاؤب أو مضغ العلكة الخالية من السكر لفتح القنوات السمعية.
- استخدام الستيرويدات الأنفية الموضعية.
- العلاج لدى طبيب مختص عن طريق أنابيب التهوية لتصريف السوائل وتخفيف الضغط.
- علاج المرض المسبب.
ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.
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