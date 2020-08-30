مصروف البيت يعتبر اهم جزء من المرتب أو المعاش، وهو البند اللي بيتصرف فيه اكبر كمية من الفلوس اللي بتدخل كل شهر للبيت، عشان كده لازم نعرف إزاي نقدر نوفر فيه او نستغله بطريقة سليمة لانه اساس كل بيت، 7 نصايح ازاي تتسوقي بذكاء في السوبر ماركت عشان توفري فلوس أكتر

7 نصايح ازاي تتسوقي بذكاء في السوبر ماركت عشان توفري فلوس أكتر

1- روحى السوق او السوبر ماركت لوحدك

فيه دراسة اثبتت انه الشوبينج لوحدك بيخليكى تشترى حاجات اقل من لو كنتى مع حد من اهلك او اصحابك ،وخصوصا لو فيه اطفال ده هيعمل تشتيت كبير ليكى لانهم ممكن يشبطوا فى حاجات.

2- متروحيش تتسوقى وانتى جعانة

انك تروحى تتسوقى وانتى جعانة مش فكرة كويسة لان الجوع هيخليكى تصرفى اكتر لانه بيخليكى عايزة حاجات ممكن تكونى مش محتاجاها.

3- خلى الجزار فى السوبر ماركت ينوعلك فى تقطيع اللحمة

معظم السوبر ماركت بيبقى عندهم مكان لبيع اللحوم والسمك ،وانتى بتشترى اللحمة ممكن تقطعى اللحمة بكذا طريقة تنفعك فى اكتر من فكرة للأكل.

4- اشترى الجبن اللى بيبقى عليها عرض

ممكن تشترى الجبن اللى عليها عروض لو معاكى فلوسها حتى لو مش محتاجاها حالا وحطيها فى اكياس تلاجة وخزنيها فى الفريزر للتوفير فيها بعد كده.

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5- ابدأى تتسوقى من نص السوبر ماركت

عشان تتجنبى تشترى حاجات مش محتاجاها بشكل أساسى زى مثلا الشوكالاتات او العصاير ابدأى من الحاجت المهمة وبعدين ابقى ارجعيها للى عيزاه تانى بعدين.

6- احفظي العروض الأونلاين

لو بتتسوقى أونلاين ممكن تحتفظى بالعروض لبعد كده لو احتجتي انك تشتريها هتلاقيها لو محتجتيش هتبقى مخسرتيش حاجة

7- حضري قايمة بالطلبات اللي هتحتاجيها

حاولى تخططى الوجبات اللى هتعمليها مسبقا بحيث ما تيجى تشترى تجيبى اللى على قدك واللى محتاجاها من غير ما تزودى حاجات انتى مش عايزاها وعشان كمان ممكن تجيبى سناكس او عصاير بجزء من اللى وفرتيه من مصروف البيت.وعشان الروقان والأعصاب الهادية ممكن تسمعى اغنية حلوة وانتى فى السوبر ماركت عشان تتسوقى على رواقة وتظبطى البيت.

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