7 الوان مانيكير موضة تجربيهم الصيف ده

الالوان الزاهية والمشرقة من اكتر الالوان المناسبة لفصل الصيف وجو الصيف والبحر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض 7 الوان مانيكير موضة للصيف ، وتقدري كمان انك تعتمدي عليها الفترة الجاية خلال موسم الخريف. الوان مانيكير موضة للصيف: 1- لون Cloudy Grey: اللون ده من الالوان الجديدة والمختلفة المناسبة لموسم الصيف والخريف. 2- اللون ال Teal: كمان من الالوان المميزة جدا للصيف والخريف ، ومش بس كده كمان من الالوان اللي تقدري تعتمدي عليها في الشتا. 3- لون Marigold: من اكتر الالوان المشرقة المناسبة لجو الصيف والبحر. 4- لون Sage Green: درجة من درجات اللون الاخضر المختلفة والمميزة جدا لفصل الصيف. Advertisements 5- لون Cobalt Blue: طبعا لما نقول صيف وبحر مش هنلاقي انسب من اللون الازرق لون البحر لموسم الصيف. 6- لون Cherry Red: الاحمر من الالوان اللي تقريبا مناسبة لكل المواسم وكل الاوقات ، تقدري تختاريه اي وقت وانتي مطمنة. 7- لون Cream in Coffee: لو مش بتحبي الالوان الفاقعة او الصارخة تقدري تعتمدي على لون نيود زي الكريم كوفي بدرجاته. ازاي تمنعي الفقاعات في المانيكير الوان المانيكير للخريفالوان المانيكير للصيفالوان مانيكير موضةموضة الاظافر للصيفموضة الوان المانيكير

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