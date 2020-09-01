نصايح عشان تباني اقصر لو كنتي طويلة

زي ما في بنات قصيرة بتبقى عايزة تبان اطول وممكن بكل بساطة تلبس كعب هيحل لها المشكلة بشكل جزئي ، في كمان بنات بتكون طويلة اوي وحابه انها تبان بشكل اقصر شوية ، في اكتر من حاجة ممكن تعمليها تحققلك ده ، من اول ستايل اللبس ، لموديل الشوز ، او حتى تسريحة الشعر ، والنهاردة هنتعرف مع بعض على شوية نصايح عشان تباني اقصر ، ولكن الاهم من ده كله انك تكوني واثقة في نفسك ومتصالحة مع شكلك وطولك ، لان الثقة بتخلي اللي حواليكي يشوفوكي بشكل حلو او بينسوا مظهرك الخارجي.

نصايح عشان تباني اقصر:

الطريقة الاولى: اعتمدي على الستايل اللي يبينك اقصر

1- قسمي الجسم بطبقات الملابس والالوان:

البسي اكتر من قطعة ملابس اللي هتساعد على تقسيم الجسم اكتر من جزء وهتبينك اقصر ، وابعدي عن القطعة الواحدة اللي ممكن تبينك اطول ، والبسي قطع بالوان مختلفة وتصاميم مختلفة.

مثلا البسي توب او تيشرت بلون بينك مع بنطلون جينز المهم يكونوا اللونين مختلفين ، وشوز ابيض، ممكن كمان تلبسي جاكيت او تضيفي حزام ، عشان تزودي من الطبقات ، البسي حزام فيه تفاصيل ملفتة او فيه جزء معدني ، او البسي شوز فيه تفاصيل.

الالوان المختلفة وتنويع طبقات الملابس هتساعد على تقسيم الجسم وهتبينك اقصر.

2- البسي بنطلونات بتنية في الرجل:

لبس البنطلونات اللي بيكون الستايل بتاعها فيه تنيه من تحت ، او انتي تتني البنطلون العادي هيساعد انه يبينك اقصر ، جربي دايما اشتري البنطلونات اللي فيها تنية من تحت ، او اتنيها انتي بنفسك لحد منطقة الكاحلين او فوق الكاحلين بشوية.

بكل بساطة اتني الجزء اللي تحت من رجل البنطلون لفوق ، بحيث يبقى الجزء الداخلي من البنطلون لبره ، تقدري تتنيه مرة واتنين حسب الطول اللي انتي عايزاه.

3- البسي القطع المخططة بالعرض وبألوان مختلفة:

قطع الملابس المخططة بالطول وبلون واحد دي هتبينك اطول ، عشان كده لو عايزة تباني اقصر اعتمدي على القطع المخططة بالعرض وبألوان مختلفة ، لان الخطوط العرضية بتأكد على عرض الجسم بدل الطول ، وده هيساعد انك تباني اقصر.

البسي من فوق قطع بألوان زاهية ومنقوشة لان ده هيركز العين على الجزء العلوي من الجسم بدل الساقين ، والبسي القطعة اللي تحت سواء جيبة او بنطلون بلون مختلف تماما عن اللي فوق ، لان ده زي ما قولنا هيساعد على تقسيم الجسم وهيبينك بشكل اقصر.

4- البسي حزام عريض:

لو لابسة فستان طويل ، استخدام الحزام العريض عليه هيكون فكرة عملية جدا لو عايزة تشتتي الانتباه عن طولك ، لان الحزام هيقسم الجسم جزئين وهيدي ايحاء ان جسمك واخد شكل ساعة رملية.

وكل ما كان الحزام اعرض هيديكي نتيجة احسن ، استخدمي الحزام دايما مع الفساتين او القمصان الطويلة.

5- اعتمدي على البنطلونات الكابري, الجيبات القصيرة, والبنطلونات اللي رجلها واسعة من تحت:

اي قطع ملابس هتساعد على تقسيم شكل القدمين هتبينك اقصر ، وده تقدري تعمليه من خلال لبس البنطلونات الكابري, الجيبات القصيرة فوق الركبة, والبنطلونات الجينز اللي تقدري تلبسي معاها شوز طويل ، كل الحاجات دي هتساعد على تشتيت الانتباه لطول القدمين.

6- البسي قطع طويلة من فوق:

البلوزات, البالطو, القمصان الطويلة بتساعد على كسر طول الجسم ، بشرط انها تكون بلون مختلفة عن القطعة اللي تحت ، هتبين الساقين بشكل اقصر.

ستايل البالطو اللي بيكون لحد منطقة الوسط كمان بيساعد على تقسيم الجسم وبيحدده اكتر ، خصوصا لو عندك الجذع طويل.

7- اختاري شنطة كبيرة:

الشنطة الصغيرة ممكن تدي انطباع انك اطول ، على العكس الشنطة الكبيرة ممكن تبينك اقصر ، جربي انك تعتمدي على ستايل الشنط الكبيرة والواسعة.

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الطريقة التانية: لبس الاحذية اللي بتقلل من الطول

1- اختاري الاحذية اللي بتغطي جزء كبير من القدمين:

لو متعودة تلبسي ستايلات شوز بتبين جزء كبير من الساق ، في المنطقة العليا من القدمين وحوالين الكاحلين ده ممكن يبينك اطول ، بدل كده البسي الاحذية اللي بتغطي اكبر قدر من القدمين او اللي بتغطي بشكل جزئي الجزء الاساسي من القدم.

عللى سبيل المثال ممكن تعتمدي على الاحذية المولي الفرنسية, اكسفورد, الاحذية اللي رقبتها طويلة, الاحذية اللي كعبها عالي ومفتوحة من عند الصوابع, او الصنادل.

2- البسي الاحذية الفلات:

الاحذية الفلات او اللي من غير كعب هي الاختيار التقليدي للاشخاص الطوال ، لان الستايل ده بالاضافة للاحذية الرياضية مش بتضيف اي طول لطولك الاساسي.

3- اختاري الكعب صح:

لو حابه تلبسي شوز بكعب ، بالرغم انك طويلة ومش محتاحة تضيفي طول اضافي لطولك الاساسي ، يبقى لما تيجي تختاري اعتمدي على الاحذية اللي بكعب وبيكون ليها حزام حوالين الكاحلين ، والهدف منها هو كسر طول القدم والساقين ، وهيكون افضل كمان تختاري بوز الشوز يكون واخد شكل دائري عند الصوابع بدل المدببة لانها هتبين القدم اصغر.

4- البسي البوت الطويل فوق الركبة:

المزج بين الجيبة القصيرة فوق الركبة والبوت الطويل فوق الركبة ، بيميز ما بين الجزء العلوي والسفلي من الجسم ، وده مش بس هيبينك اقصر ، لكن هيديكي لوك انيق جدا وهيخليكي تحسي بثقة عالية في نفسك.

لو بتحبي الجيبات القصيرة وبترتاحي فيها تقدري تعتمدي على الستايل ده ، والافضل انه يبان جزء صغير من الرجل بين الجيبة والبوت ، وده كمان بيرجع لك لو انتي هتبقى مرتاحة في اللوك ده نفذيه.

الطريقة التالتة: تسريح الشعر بطريقة تبينك اقصر

1- اعتمدي على التفاصيل والطبقات في تسريحة الشعر:

الشعر المفرود او الليس بيكون ليه نفس تأثير الملابس اللي بلون واحد والخطوط الطولية ، هتخليكي تباني اطول ، عشان كده الافضل انك تختاري تسريحة الشعر اللي فيها طبقات طويلة وقصيرة مع بعض ، ده هيشتت الانتباه عن طولك الحقيقي.

كمان التموجات البسيطة للشعر هتديكي نفس النتيجة ، لو انتي شعرك في تمويجة طبيعية ممكن تستخدمي اي منتج للشعر الكيرلي عشان تثبتي التمويجات دي ، ولو شعرك مفرود وناعم بشكل طبيعي ممكن تعملي له تمويجات بالمكوى او باي طريقة متاحة ليكي سواء بالرول او بالسيشوار وفرشة مدورة.

2- اعملي طبقات للشعر من غير ما تقصيه:

لو شعرك طويل ومفرود ومش عايزة تقصيه ، ممكن تعتمدي على تسريحات شعر تدي ايحاء الطبقات ، ممكن مثلا ترجعي الجزء اللي قدام بس من الشعر لورا, او تشبكي اجزاء منه وترفعيها وتسيبي باقي الشعر ، او تعملي ضفاير في وسط الشعر.

3- اتجنبي تسريحات الشعر اللي بتضيف طول اكتر:

بعض التسريحات اللي بتبقى عالية من فوق او مرتفعة ممكن تضيف طول ، عشان كده الافضل انك تبعدي عن التسريحات اللي بتكون عالية اوي ، ومترفعيش شعرك اعلى الراس ، اتجنبي الكحكة اللي بتكون عالية فوق الراس.

ولو عايزة تدي كثافة للشعر او تديه حجم ، استخدمي منتجات تكثيف الشعر ، لكن على الشعر من الجوانب بس ، ومتجيش جنب اعلى الراس.

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