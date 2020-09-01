أسباب أمراض صمام القلب وأعراضها

أمراض صمام القلب دوت الخليج الأمراض التي تصيب أحد صمامات القلب وتؤثر على أدائها، وبالتالي يسبب هذا خللًا في تدفق الدم من القلب إلى الجسم، ولهذه الحالة المرضية أعراض مسببات أردها موقع مايو كلينك.

أسباب أمراض صمام القلب:

العيوب الخلقية عند الولادة.

الإصابة بحالة مرضية تسمى التدلي وهي تؤثر على عمل الصمامات في القلب.

التضيق في الصمام أو أن يصبح سميكا أو ملتحم، مما يمنع تدفق الدم بشكل صحيح.

الرتق وهي حالة مرضية تعني وجود تشوُّه في الصمام.

التقدم في السن من مسببات ضعف عمل صمامات القلب.

التعرض للأمراض القلبية أو النوبات يؤثر على عمل الصمامات.

الإصابة بالأمراض المزمنة يؤثر على عمل الصمام في القلب مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكّري.

أعراض أمراض صمام القلب:

قد لا تظهر أعراض امراض صمام القلب لسنوات عدة، والأعراض المصاحبة له في الغالب دوت الخليج:

صوت نفخة قلبية يسمعها الطبيب عند التشخيص بالسماعة الطبية.

اضطرابات في نبضات القلب.

ألم الصدر يرافقه ضيق في التنفس.

انتفاخ البطن وتورم الكاحلين والقدمين.

الإرهاق العام.

الدوار و الإغماء المتكرر.

مضاعفات أمراض صمامات القلب:

التعرض لفشل القلب أو السكتة الدماغية أو الجلطات الدموية، أو الوفاة.

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علاج أمراض صمام القلب:

تتطلب هذه الحالة الصحية تشخيص طويل ودقيق من قبل أطباء مختصين، ويجب علاج الحالة نظرا لخطورة مضاعفاتها، وفي الغالب العلاج الجراحي هو الحل الوحيد، حيث يجب الخضوع لعملية جراحية بصمام القلب لترميم صمام القلب أو استبداله.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.